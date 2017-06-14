США опубликовали предупреждение о новых кибератак хакеров, связанных с КНДР

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство США во вторник распространило предупреждение о возможности новых кибератак хакерской группы под названием Hidden Cobra, заявив, что она связана с северокорейским правительством, сообщает компьютерная группа реагирования США на чрезвычайные ситуации (US-CERT).

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на экспертов утверждало, что спецподразделение разведки КНДР занимается организацией хакерских атак по всему миру.

Совместное предупреждение создано на основе аналитической деятельности министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований (ФБР). В нем приводятся технические детали об инструментах и инфраструктуре, которые использовали действующие в киберпространстве лица "правительства КНДР" при атаках аэрокосмического и финансового секторов, СМИ, а также объектов критически важной инфраструктуры как в США, так и во всем мире.

"С 2009 года участники Hidden Cobra использовали свои возможности, чтобы атаковать и ставить под угрозу ряд жертв, некоторые вторжения привели к эксфильтрации данных, в то время как другие были разрушительными по своему характеру", — говорится в сообщении US-CERT.

"МВД и ФБР оценивают, что участники Hidden Cobra продолжат использовать кибероперации для продвижения вперед военных и стратегических целей правительства. Кибераналитикам рекомендуется рассмотреть информацию, предоставленную в этом предупреждении, чтобы опознать знаки вредоносной сетевой активности", — отмечается на сайте компьютерной группы.

Также сообщается, что участники этой хакерской группы обычно атакуют системы, работающие на более старых и неподдерживаемых операционных системах Microsoft.