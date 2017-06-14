Тиллерсон: РФ начала понимать, что КНДР тоже представляет для нее угрозу

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Россия начала понимать, что КНДР тоже представляет для нее угрозу и меняет свою позицию, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я считаю, что РФ начинает понимать, какую угрозу КНДР начинает представлять для них. Они тоже начинают пересматривать позицию по отношению к КНДР", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Тиллерсон отметил, что США необходимо, чтобы РФ присоединилась к усилиям Вашингтона и Пекина по оказанию давления на Пхеньян.