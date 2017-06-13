Тиллерсон: союзники США по всему миру просят улучшить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Союзники и партнеры США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с РФ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате.

Он подчеркнул, что это является американским подходом.