НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что системы ПРО США в Европе подрывают ядерный паритет США и России.

"Люди не понимают, что когда Америка заявляет, что это оборонительные ракеты, это неправда. Это очень опасные оборонительные ракеты. Они могут быть превращены за ночь в наступательные. А русские, которые в случае запуска ракеты оказываются в нескольких минутах от катастрофы, не знают, оборонительное это или наступательное оружие. Ядерный паритет, может быть, еще существует, но я в этом не уверен. Если посмотреть на карту, то понимаешь всю логистику. Это очень опасная ситуация. Не только может произойти инцидент в любой момент, но уже столько раз за 40-50 лет это практически происходило", — сказал Стоун в интервью РИА Новости.

Он напомнил про Карибский ракетный кризис между СССР и США, который едва не привел к ядерной войне. "Это было очень страшно", — поделился Стоун.