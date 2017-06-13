Генпрокурор США Сешнс отверг обвинения в помехах расследованию по России

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор Джефф Сешнс во вторник отверг обвинения в помехах расследованию по РФ.

"Я не создаю помехи расследованию", — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в том же комитете на прошлой неделе заявил, что Сешнс был очень близок к расследованию по РФ и не собирался отстраняться от него по собственной воле. Сешнс официально взял самоотвод от этого расследования 2 марта.

"Возможно, господин Коми не знал, но я фактически взял самоотвод с первого дня работы в должности генпрокурора. Но я с тех пор не получал информации по данному поводу", — сказал Сешнс на слушаниях.

Он также довольно раздраженно высказал удивление по поводу того, что Коми не сказал о своих опасениях ему лично, а вынес это на публичное обсуждение.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".