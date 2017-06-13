Стоун нашел сходство у Путина с Франклином Рузвельтом

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что у президента РФ Владимира Путина есть что-то общее с бывшим лидером США Франклином Делано Рузвельтом.

"Я вижу некую связь с администрацией Рузвельта, потому что Рузвельт был первым американским президентом, у которого было четыре срока полномочий. Четыре. И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году, это будет четвертый срок и это будет довольно значимо", — сказал Стоун в интервью РИА Новости.

"Думаю, у Рузвельта было такое же влияние на страну. Когда он пришел к власти в 1931 году, если вы помните, в Соединенных Штатах была депрессия, которая полностью разрушила банки, финансовую структуру. И он произвел огромные перемены, позволил правительству войти в игру в сфере экономики таким способом, который раньше не использовался", — добавил режиссер.

По его словам, Путин тоже пытается сбалансировать ситуацию после "дикого" капитализма, наступившего после падения коммунистической системы.