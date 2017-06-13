В глазу у жительницы Индии поселился червь длиной семь сантиметров

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В глазном яблоке жительницы Индии нашли червя длиной семь сантиметров после того, как она обратилась к врачу с жалобой на зуд и жжение в области век. Об этом сообщает Indian Express.

По информации издания, медики обнаружили в глазу у 56-летней пациентки паразита рода дирофилярия. Этот гельминт способен вызывать слоновую болезнь — разрастание лимфатических узлов и сосудов.

Врачи приняли решение прооперировать женщину. Паразита удалили всего за десять минут под местной анестезией. Видеозапись операции была загружена в интернет и мгновенно стала вирусной.

Сообщается, что состояние женщины заметно улучшилось уже на следующий день. Медики выписали ей ряд препаратов, чтобы не допустить повторного заражения паразитами.