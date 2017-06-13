США заинтересованы в сотрудничестве с Кубой, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты и Куба, вероятно, могли бы вести продуктивное сотрудничество по некоторым вопросам, Вашингтон заинтересован в работе с Гаваной, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Если конгресс не хочет чтобы это давление продолжалось, то этот закон может быть пересмотрен. Есть некоторые вещи, которые мы с Кубой могли бы, вероятно, вести продуктивно. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ними", — сказал госсекретарь.

В настоящее время США проводят пересмотр политики в отношении Кубы.

Тиллерсон сообщил, что "те шаги, которые США предприняли по улучшению отношений с Кубой… не привели к ответному изменению поведения или политики кубинских властей". По его словам, "нарушения прав человека" продолжаются.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу.

По данным источников агентства, новый политический курс может включать ужесточение правил торговли и въезда на территорию США. Как сообщается, помощники Трампа должны направить свои рекомендации органам безопасности и президенту в ближайшие дни.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.