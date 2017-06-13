В Раде предложили сажать в тюрьму за "унижение" украинского языка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Верховной раде готовят законопроект, предусматривающий доминирование государственного языка во всех сферах общественной жизни, сообщают украинские "Вести".

По информации издания, депутаты намерены обязать печатные СМИ и книгоиздателей публиковать половину тиража на украинском. На государственный язык переведут 90% фильмов, все страницы госорганов в соцсетях и теле-и радиопрограммы.

Нардепы также планируют ввести наказание за "надругательство" над языком и карать нарушителей штрафами, арестами и тюремным заключением на срок до трех лет. Чиновников обяжут сдавать экзамены на грамотность, а с полицейских, учителей и врачей за разговоры на русском будут взыскивать от трех до семи тысяч гривен.

Из документа, опубликованного на сайте Рады, следует, что надзор за исполнением закона будут осуществлять уполномоченный по защите языка и специальная государственная комиссия.

Ранее Верховная рада одобрила введение языковых квот для телевидения, в соответствии с которыми украинская речь должна занимать 75% эфирного времени общенациональных телеканалов. В начале июня соответствующий закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко.