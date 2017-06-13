Сешнс заявил, что не обсуждал с представителями РФ вопросы выборов в США

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник, что никогда не обсуждал с представителями РФ вопросы вмешательства в выборы в США.

"Я никогда не встречался с любыми российскими или другими иностранными представителями в связи с обсуждением выборов", — заявил он слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Он также подчеркнул, что "вторжение РФ в американские выборы является неприемлемым".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.