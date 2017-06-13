Тиллерсон провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудил в Вашингтоне региональные вопросы с главой МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром, призвал к деэскалации ситуации вокруг Катара, заявила во вторник официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Сегодня утром госсекретарь Тиллерсон встретился в госдепартаменте с главой МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром, два лидера обсудили региональную ситуацию. Глава госдепартамента подчеркнул важность деэскалации ситуации в районе залива, стороны признали необходимость конструктивного диалога для скорейшего разрешения спора", — сказала Науэрт.

По ее словам, они "говорили о необходимости согласия (сторон) работать вместе" и признали, что все стороны заинтересованы в деэскалации ситуации и хотят найти долговременное решение проблемы.

"Я бы описала настроение и подход к этому, как обнадеживающий и дающий основания верить, что худшее позади", — сказала Науэрт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.