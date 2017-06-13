ЕК надеется "очень скоро" начать переговоры с Британией об условиях Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК), несмотря на недавние внеочередные выборы в Великобритании, надеется начать переговоры с властями страны о ее отделении от Евросоюза (Brexit) уже в ближайшее время, сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.

"Мы надеемся, что переговоры могут начаться очень скоро", — сказал он.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Процесс "развода" был запущен чуть ли не через год — 29 марта текущего года. ЕС и Великобритания должна договориться о его условиях до конца марта 2019 года, но срок этот может быть расширен по согласованию сторон. В ЕС неоднократно отмечали, что простых переговоров об условиях Brexit ждать не стоит.

Политическая нестабильность, вызванная итогами внеочередных парламентских выборов в Великобритании, прошедших в четверг, привела к росту рисков отсрочки начала переговоров по Brexit, запланированных на 19 июня. При этом в понедельник британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры о выходе страны из ЕС именно 19 июня.