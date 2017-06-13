Макрон призвал начать переговоры по Brexit как можно скорее

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Переговоры по будущему Великобритании должны начаться как можно скорее и координироваться Еврокомиссией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй в Париже.

"Я хочу, чтобы переговоры по выходу Великобритании из ЕС, по будущему Великобритании, начались как можно скорее и координировались бы Еврокомиссией", — сказал Макрон.

Мэй прибыла в Париж днем во вторник. После рабочего ужина и пресс-конференции лидеров ожидает совместный просмотр товарищеского футбольного матча между командами двух стран. На стадионе, где будет проходить игра, введены повышенные меры безопасности.