Генеральный директор Uber уйдет в отпуск на неопределенный срок

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик уйдет в отпуск на неопределенный срок, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Каланика сотрудникам компании.

Каланик отметил, что будет вмешиваться только в принятие крупных стратегических решений, пишет газета. Отпуск необходим Каланику для того, чтобы "стать лидером, который нужен компании". В конце мая в результате крушения лодки погибла мать Каланика, которая была похоронена в минувшую пятницу, отмечает газета.

Кроме того, юридическая компания Covington & Burling LLP по просьбе совета директоров Uber провела проверку по поводу поста в интернете бывшей сотрудницы компании Сьюзан Флауэр (Susan Flower) о дискриминации, притеснениях и неэффективности политики компании, говорится в релизе Uber. По результатам проверки Covington дала совету директоров рекомендации, которые были одобрены.

В частности, рекомендуется пересмотреть обязанности Трэвиса Каланика. Часть его полномочий должны быть разделены или полностью переданы другим руководителям. Некоторые обязанности гендиректора перейдут операционному директору, пишет агентство Блумберг. Отмечается, что поиск кандидата на эту вакансию пока продолжается. Операционный директор "будет действовать как полный партнер генерального директора, но cфокусируется на каждодневных операциях, культуре и институтах в Uber", пишет агентство со ссылкой на отчет компании.

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.