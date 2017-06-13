Представитель России при ООН посоветовал Украине не заниматься демагогией

ООН, 13 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев посоветовал украинским коллегам в ООН опираться на доказательства, а не заниматься политической демагогией в ходе расследования подрыва конвоя ОБСЕ. Очередной обмен репликами между представителями двух стран состоялся в ходе заседания Совета Безопасности ООН во вторник.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по проблеме разминирования заявил, что с 16 февраля по 15 мая 2017 года в Донбассе погибли 37 мирных жителей и 157 получили ранения. "В 40 процентах случаев люди погибли из-за неразорвавшихся снарядов и боеприпасов", — сказал он. Угроза неразорвавшихся снарядов в районах Донецка и Луганска, по его словам, "стала прямым результатом агрессии иностранного государства".

Украинский дипломат также отметил инцидент 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. Погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Были ранены гражданин Германии и гражданка Чехии.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, взяв ответное слово, отметил "попытку украинской делегации бездоказательно назначить ответственных в связи с трагическим инцидентом 23 апреля". Он напомнил, что ведется международное расследование произошедшего. "Если кто-то располагает какими-либо сведениями, а тем более доказательствами, то их следует передать специально созданной следственной группе под руководством заместителя председателя международной гуманитарной комиссии по установлению фактов, а не заниматься политической демагогией", — сказал представитель РФ. При этом Ильичев отметил, что у РФ "есть свои данные по инциденту, однако мы не спекулируем, чтобы не мешать расследованию".

Совет Безопасности ООН во вторник впервые с 1996 года провел встречу по проблематике разминирования. Помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и безопасности департамента миротворческих операций Александр Зуев, в своем первом выступлении в СБ в новой должности отметил, что угрозы мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся снарядов значительно затрудняют работы на гуманитарном направлении и ухудшают гуманитарную ситуацию.