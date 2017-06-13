В США сенаторы провели переговоры с главами банков по санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Комитет по иностранным делам сената США провел переговоры с руководителями банков по санкциям в отношении РФ, заявил во вторник сенатор Бен Кардин.

"Это были очень напряженные переговоры между банковским руководством и руководством комитета по иностранным делам. Я крайне удовлетворен тем, как мы провели эти переговоры", — сказал он.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил, что сенаторы подготовили "хороший законопроект", который предполагает усиления давления на РФ и возможные новые санкции.

"Мы послали очень сильный сигнал РФ. Я действительно считаю, что мы подготовили очень хороший законопроект", — отметил Коркер.

Ранее сенаторы сообщили о подготовке новых мер оказания давления на Россию. Предполагается, что данные инициативы будут "прикреплены" к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, пойдет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер в отношении Москвы.