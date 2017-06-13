Германия призвала Россию освободить участников акций 12 июня

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине ждут освобождения задержанных участников несанкционированных акций протеста в России, заявил во вторник уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер.

"Мы будем и впредь внимательно наблюдать за дальнейшим развитием событий в России и ждем, что задержанные люди будут быстро вновь отпущены", — заявил Эрлер, его цитирует рассылка МИД ФРГ.

Уполномоченный правительства добавил, что решение о задержании протестующих "угрожает свободе собраний и свободе мнения", которые гарантированы российской конституцией и соблюдение которых Россия взяла на себя в рамках международных договоров.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.