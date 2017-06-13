Экс-премьер Италии призвал страны ЕС к солидарности в вопросах о беженцах

ПРАГА, 13 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Все страны-члены ЕС должны проявить солидарность в приеме беженцев и уважать принятое решение об обязательных квотах, заявил во вторник на конференции о будущем Евросоюза в Праге бывший премьер Италии Массимо Д`Алема.

"Ситуацию с миграционными течениями необходимо решать согласно международному праву, которое говорит о том, что люди, убегающие от войны, должны быть приняты (в других странах). Мы не можем допускать, чтобы государства-члены ЕС не уважали международное право, это противоречит нашим основным ценностям", — сказал он.

Экс-премьер напомнил, что Германия только в 2016 году приняла более миллиона мигрантов. И когда некоторые страны не решаются принять всего несколько тысяч человек, это, по его словам, невозможно понять и принять.

"Проблему нынешнего миграционного кризиса мы можем решить только тогда, когда разделим его бремя между собой", — подчеркнул Д`Алема. При этом он ни разу не назвал в своем выступлении конкретно те страны, которые, по его словам, колеблются с приемом беженцев.

Ранее во вторник Еврокомиссия приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.