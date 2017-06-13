Впервые за четверть века США не направили поздравление с Днем России

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. Архивное фото

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

Ранее сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в сенате заявил, что отношения США и России "находятся на самом низком уровне". Он отметил, что они продолжают ухудшаться. "Наша цель — стабилизировать (отношения. — Прим. ред.)", — подчеркнул госсекретарь.