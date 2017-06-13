Впервые за четверть века США не направили поздравление с Днем России

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.
"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства Николай Лахонин.
Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.
Ранее сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в сенате заявил, что отношения США и России "находятся на самом низком уровне". Он отметил, что они продолжают ухудшаться. "Наша цель — стабилизировать (отношения. — Прим. ред.)", — подчеркнул госсекретарь.