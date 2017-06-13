Мэттис прокомментировал полеты российских военных самолетов в районе Аляски

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США воспринимают активизацию полетов российских военных в районе Аляски в общем контексте действий России, предостерегают от возможных ошибок, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Не уверен, что понимаю, чего они хотят достичь там. Когда мы смотрим на комбинацию угроз из угроз демократии в киберпространстве и тому, что они делают в Сирии, медведи — бомбардировщики (Ту-95, Bear Bombers, по сообщению МО РФ, выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов), если посмотреть на всю эту активность вместе, это очень беспокоит и мы должны прекратить это", — сказал глава Пентагона. Сенатор попросил его прокомментировать тот факт, что за последние шесть недель российские бомбардировщики совершили пять полетов в районе Аляски.

"Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты)", — прокомментировал Мэттис по просьбе законодателя.

В апреле американские военные сообщали, что российские бомбардировщики регулярно патрулировали международное воздушное пространство неподалеку от Аляски. На перехват в ряде случаев поднимались самолеты США. Несмотря на то, что каких-либо нарушений американского воздушного пространства не было, российские самолеты оказывались в зоне так называемой воздушной обороны, в которой американские военные хотели бы получать уведомления о полетах гражданских и военных самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что самолеты выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Уточняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Отмечается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.