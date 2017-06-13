Глава МИД Чехии назвал квоты ЕС по приему беженцев "потемкинской политикой"

ПРАГА, 13 июн – РИА Новости, Александр Куранов. "Потемкинской" политикой и мнимой солидарностью назвал глава МИД Чехии Лубомир Заоралек принудительные квоты ЕС по приему беженцев, реагируя на решение Еврокомиссии начать процедуру устранения нарушений в отношении Чехии, Польши и Венгрии в связи с их отказом принимать мигрантов.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Согласно информации чешских СМИ, после сегодняшнего решения ЕК первым делом в Чехию, Польшу и Венгрию могут быть направлены официальные уведомления о допущенных с их стороны нарушениях. Если власти этих трех государств не изменят свою позицию, вся многоэтапная процедура может закончиться судом ЕС и вынесением денежного штрафа для каждой из стран.

"Мы принуждаем людей (беженцев) направляться в те страны, в которых они не хотят оставаться. В целом идея о том, что мы будем по Европе перемещать массы людей, нам кажется ошибочной. Это "потемкинская" политика – будем брать людей, а они от нас все равно убегут, мы же будем делать вид, что все исполнено", — сказал Заоралек журналистам.

По словам министра, вся Европа прекрасно видит, что интеграция беженцев не удается. "Я бы хотел, чтобы существовали условия безопасной жизни для всей страны, а не чтобы здесь были анклавы, в которые вы будете бояться войти. Именно так буквально выглядит ситуация в некоторых странах. Там существуют целые жилые кварталы, в которые (чужие) не заходят", — заметил глава МИД.

При этом Заоралек напомнил, что Чехия активно участвует в решении нынешнего миграционного кризиса, помогая различными способами улучшению обстановки в Сирии, Афганистане и Ираке.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.