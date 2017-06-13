Адвокат Трампа назвал дату выступления в конгрессе по "вмешательству РФ"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа сообщил, что ему назначили дату дачи показаний в комитете по разведке палаты представителей США по так называемому "влиянию России" на американские выборы, передает агентство Блумберг.

Ранее комитет по разведке направил ряд повесток с предписаниями дать показания по так называемому "влиянию России" на американские выборы, среди получивших повестки был, в том числе, Коэн.

Сообщается, что он должен будет выступить перед комитетом конгресса по разведке 5 сентября. Однако в конгрессе пока не подтвердили эту информацию.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.