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Испанская прокуратура требует приговорить экс-главу МВФ к пяти годам тюрьмы

19:4713.06.2017
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полицииАвтомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial

МАДРИД, 13 июн – РИА Новости. Прокуратура по борьбе с коррупцией требует приговорить бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда и бывшего заместителя председателя правительства Испании Родриго Рато к пяти годам заключения.

Бывший директор-распорядитель МВФ Родриго де Рато. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Экс-главу МВФ приговорили к 4,5 годам тюрьмы за финансовые махинации

Прокуратура обвиняет его и еще более тридцати человек в фальсификации документов при неудачном выходе на биржу четвертого по величине банка Испании Bankia (бывший Caja Madrid). Рато возглавлял этот банк с 2010 по 2012 год. Кроме того, на скамье подсудимых окажутся еще более тридцати человек, в том числе бывший вице-президент Bankia Хосе Луис Оливас, а также бывшие советники Хосе Маруэль Фернандес Норниэлла и Франсиско Верду.

Согласно заявлению прокуратуры, Рато выступил с "фиктивным сообщением о хороших перспективах Bankia, очень далеких от реальности" при первичном размещении акций на бирже. Его действия, по мнению прокуратуры, "нанесли ущерб новым акционерам, которые инвестировали на базе информации и данных, которые оказались фальшивыми". Помимо пяти лет тюрьмы прокуратура требует приговорить Рато к штрафу в размере 60 тысяч евро.

Родриго Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), министром экономики (1996-2004), президентом банка Bankia (2010-2012), а в 2004–2007 годах возглавлял МВФ.

В феврале Национальный суд приговорил Рато к 4,5 годам тюрьмы по другому делу — об использовании в личных целях банковских "черных карт" Caja Madrid (позже Bankia). Десятки высокопоставленных руководителей Caja Madrid (позже Bankia) держали на этих картах 15,5 миллиона евро в период с 1999 по 2012 год. Эти средства не фигурировали в качестве их зарплат, предположительно, они шли на оплату личных расходов. При этом руководители Caja Madrid и Bankia не должны были отчитываться, на что именно шли эти деньги. Так, Рато в марте 2011 года потратил 3,547 тысячи евро на алкогольные напитки, а 2,169 тысячи — на оплату пяти ночей в гостинице. Кроме того, он снимал наличные с карты — за все время, пока он возглавлял Bankia, по меньшей мере, 17 тысяч евро. Однако Рато все еще находится на свободе. Национальный суд Испании принял решение отложить исполнение приговора до рассмотрения дела Верховным судом страны.

В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, клиентами которого были десять миллионов человек, обошлось государству в 23 миллиарда евро.

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