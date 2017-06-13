В Ираке заявили, что выступают против блокады Катара

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что страна выступает против блокады Катара, передает агентство Рейтер.

"Блокада не затрагивает власти, блокада вредит простым людям", — заявил аль-Абади.

В среду иракский премьер прибывает в Эр-Рияд для переговоров с саудовским королем Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Аль-Абади заявил, что потребует от Саудовской Аравии прояснить обвинения в адрес Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.