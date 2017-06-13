ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США призывают Кубу улучшить ситуацию в области прав человека, это необходимо для развития экономических отношений двух стран, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Куба не смогла улучшить ситуацию в области прав человека. Если мы развиваем деловые отношения, если мы получаем прибыль,… то мы намеренно или непреднамеренно предоставляем финансовую поддержку (кубинскому) режиму? Наше мнение — да. Мы изучаем этот вопрос. Нам бы хотелось сохранить "солнечную сторону" (отношений с Кубой)", — сказал Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате.

Он отметил, что США "не хотели бы предоставлять финансовую поддержку жестокому режиму".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу.

По данным источников агентства, новый политический курс может включать ужесточение правил торговли и въезда на территорию США. Как сообщается, помощники Трампа должны направить свои рекомендации органам безопасности и президенту в ближайшие дни.

В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.