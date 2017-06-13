ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США призывают Кубу улучшить ситуацию в области прав человека, это необходимо для развития экономических отношений двух стран, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Он отметил, что США "не хотели бы предоставлять финансовую поддержку жестокому режиму".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в следующую пятницу.
В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы.
Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.