Названы худшие аэропорты мира

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Кувейта возглавил рейтинг худших аэропортов мира. Список был составлен на основе опросов пассажиров компанией AirHelp, выплачивающей компенсации при задержке рейсов.
В десятке антирейтинга оказались также американский Ньюарк, аэропорт Мумбаи в Индии, Дубай в ОАЭ, международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке и Дели в Индии.
Кроме того, компания составила рейтинг лучших аэропортов. Больше всего положительных отзывов получил Чанги в Сингапуре, вторую строчку занял Мюнхен в Германии, в третью — аэропорт Гонконга. Московский аэропорт Шереметьево также вошел в список лучших, оказавшись на 23-м месте.