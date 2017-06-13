Экс-президент Чехии призвал готовить выход страны из Евросоюза

ПРАГА, 13 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что пришло время начать готовить выход республики из состава Евросоюза, сообщил пражский портал Novinky.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Согласно информации чешских СМИ, после сегодняшнего решения ЕК первым делом в Чехию, Польшу и Венгрию могут быть направлены официальные уведомления о допущенных с их стороны нарушениях. Если власти не изменят свою позицию, вся многоэтапная процедура может закончиться Судом ЕС и вынесением денежного штрафа для каждой из стран.

"Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского Союза. Это единственный путь, как сохранить и сберечь наше государство, которое мы унаследовали от наших предков и которое должны как самобытную идентичность передать будущим поколениям", — сказал Клаус.

По мнению экс-президента, нельзя допустить, чтобы Чехия стала мультикультурным сообществом, состоящим из неприспособленных для совместного проживания общин.

"Мы протестуем против стремления наказать нас и принудить к послушанию. Отвергаем аргумент, что должны "быть при том", что должны "присутствовать" при решении, что должны быть в так называемом "твердом ядре" ЕС. При процессах принятия решения мы присутствуем и сегодня, но мы не принимаем решения", — заявил Клаус.

Он добавил, что в ЕС голос Чехии игнорируется. Что касается дотаций из европейских фондов, то, по мнению Клауса, Чехия в них не нуждается и их не хочет.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по всем странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.