Против Бута возбудили дисциплинарное разбирательство за интервью RT

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Против российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке, рассказал РИА Новости адвокат Бута Алексей Тарасов.

За это Буту может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока, добавил собеседник агентства.

Бизнесмен, отбывающий тюремный срок в США по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и продажи зенитных ракет, в телефонном интервью российскому телеканалу RT назвал американские обвинения в свой адрес "научной фантастикой".

"В отношении Виктора Бута возбудили дисциплинарное разбирательство в связи с тем, что он дал интервью телеканалу RT, Мурату Гадзиеву. Дело в том, что этот журналист не фигурировал в списке допустимых контактов в тюремных материалах тюрьмы Марион. Виктору было разрешено разговаривать с другой журналисткой этого же канала. Действительно, они сначала созвонились с ней, но впоследствии посредством трехсторонней телефонной связи был подключен Мурат Гадзиев, которому Бут и дал интервью", — рассказал адвокат бизнесмена.

По его словам, все интервью было прослушано и тюремные власти были в курсе, с кем Бут разговаривал и что этого журналиста нет в списке допустимых контактов. "Поэтому возбудили дисциплинарное разбирательство, и это может в случае признания Виктора Бута виновным повлечь то, что могут увеличить тюремный срок или даже могут его вернуть в режим изоляции", — добавил собеседник агентства.

"Изолятор — это совершенно драконовские меры содержания. Одиночная камера и, конечно, гораздо меньше общения, меньше времени на свежем воздухе и бесконтактные визиты", — сказал Тарасов.

По его словам, они рассчитывали, что супруга Бута, которая не видела его с момента окончания процесса, посетит его. "Уже много лет она его не видела. Мы надеялись, что они увидятся. Но в изоляторе это невозможно", — отметил адвокат.

"Мы, конечно, будем следить за ходом этого дисциплинарного процесса. Если следовать правилам внутритрюмных разбирательств, то подсудимому адвокат не полагается. Когда имеет место это дисциплинарное слушание, подсудимый туда приходит единолично. Адвокат там не положен. Другое дело, если это будет явным нарушением его прав, повлечет последствия, конечно, можно будет подготовить апелляцию в региональное отделение бюро тюрем, впоследствии в их штаб-квартиру в Вашингтоне. Но и, если это ни к чему не приведет, то тогда в федеральный суд", — сказал он.