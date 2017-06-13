В Бельгии пенсионер, пославший взрывчатку банкирам, получил шесть лет

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Суд бельгийского Льежа приговорил 80-летнего Жана Л. к шести годам тюремного заключения строгого режима за попытки умышленного убийства банковских служащих.

Как сообщила электронная версия газеты Derniere heure, недовольный оказанными ему финансовыми услугами электрик на пенсии направил обидчикам посылки с взрывчаткой, которые он изготовил собственноручно. По счастливой случайности первый получатель и его спутница отделались легкими ранениями, второй получил ожог рук.

Осужденный в содеянном не раскаялся, считая свои действия "легитимной защитой", пишет издание.