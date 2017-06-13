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В мире

Источник: Грецию не устроит временное решение по названию Македонии

18:5913.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГород Охрид в Македонии. Архивное фотоГород Охрид в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция примет только окончательное решение вопроса с наименованием бывшей югославской республики Македонии, временное решение ее не устраивает, заявил РИА Новости дипломатический источник в связи с предстоящим визитом главы МИД БЮРМ Николы Димитрова в Афины.

Вид на Скопье. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1
Скопье ожидает скорейшего приглашения в НАТО

Димитров в среду проведет в Афинах переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом. Хотя официально повестка переговоров не объявлена, ожидается, что в их центре будет спор о названии соседней страны и перспективы вступления Скопье в НАТО.

"НАТО хочет принять Скопье в члены альянса в 2018 году. Для этого должен быть окончательно решен вопрос с названием соседней страны. На временное решение Греция не согласится. Ведь после приема в НАТО и Евросоюз у Скопье не будет никаких стимулов, никакого интереса к продолжению переговоров", — сказал источник.

По его словам, "временное" решение и так существует уже более 20 лет – соседняя страна входит в ООН под наименованием FYROM ("бывшая югославская республика Македония").

Город Охрид в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер Македонии готов сменить название страны ради вступления в НАТО

На вопрос, может ли быть решен вопрос о названии на предстоящих в среду переговорах министров иностранных дел Греции и Скопье, источник ответил отрицательно. "Это ознакомительный визит, рекогносцировка. Переговоры потребуют времени", — сказал он.

В Греции считают Димитрова одним из лучших специалистов по проблеме названия. Ранее он был переговорщиком, а в критический период до саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, когда Греция выступила против приема страны в Североатлантический альянс, говорил, что в Скопье "должны признать, что у них есть своя доля ошибок".

Накануне визита Димитров в интервью греческой газете "Вима" сказал, что готов вести конструктивные переговоры с Грецией с целью нахождения решения по наименованию страны, а чем скорее его страну пригласят в НАТО, тем лучше для Греции. Димитров считает, что нерешенность двустороннего спора может поставить под угрозу региональную стабильность. По его словам, новое реформаторское правительство во главе с премьером-министром Зораном Заевым намерено преодолеть этот кризис.

Жители Скопье с флагами Македонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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НАТО планирует принять в альянс Македонию в 2018 году, сообщил источник

В минувшую среду премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил Заева со вступлением в должность премьера и подтвердил неизменную позицию Афин в споре о названии "Македония".

В понедельник новый премьер БЮРМ Заев провел в Брюсселе переговоры с высокопоставленными официальными лицами ЕС и НАТО. Заев встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, высоким представителем по иностранным делам Фредерикой Могерини, комиссаром Йоханнесом Ханом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Перед визитом Заев сказал, что готов на уступки и на вступление страны в НАТО под временным названием Бывшая югославская республика Македония, чтобы ускорить и интеграцию республики в ЕС. Столтенберг заявил после переговоров с Заевым, что решение вопроса с названием Македонии должно быть найдено в рамках ООН.

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