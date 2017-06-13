Школы в Венесуэле обстреляли гранатами со слезоточивым газом

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Во вторник в Венесуэле в штате Мерида используемый силами безопасности при разгоне протестных акций слезоточивый газ попал в здание школы, сообщил депутат национальной ассамблеи Карлос Папарони.Twitter. О пострадавших детях пока информации нет.
Также гранатами с газом был обстрелян колледж в городе Сан-Кристобаль штата Тачира. "Колледж "Дон Боско" атакован с помощью гранаты со слезоточивым газом, есть пострадавшие дети", — приводит портал Nacional заявление депутата Хуана Рекесенса.
Накануне глава района Чакао в венесуэльской столице Рамон Мучачо сообщил о десятках детей, пострадавших в результате распыления слезоточивого газа в детском саду министерства инфраструктуры. В начале мая гвардейцы уже применяли газ против обитателей и персонала приюта для детей и престарелых "Мой дом" в городе Маракайбо. Тогда вход в учреждение был закидан гранатами со слезоточивым газом, люди были эвакуированы. В здании приюта якобы пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро.
"Такой импорт неприемлем, он включает в себя 150 бронемашин компании Norinco, которые должны быть доставлены в Каракас посредством сотрудничества в рамках смешанных комиссий, мы хотим публично заявить свое возмущение правительству Китая в связи с этой покупкой. Неприемлемо, что в самый сложный кризис с продуктами и медикаментами в истории Китай продает оборудование для подавления голодного народа", — приводит заявление Каприлеса портал Nacional.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших приближается к 70.