Школы в Венесуэле обстреляли гранатами со слезоточивым газом

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Во вторник в Венесуэле в штате Мерида используемый силами безопасности при разгоне протестных акций слезоточивый газ попал в здание школы, сообщил депутат национальной ассамблеи Карлос Папарони.

"Национальная боливарианская гвардия разогнала протест в Санта-Элене, сообщают, что школа "Филомена Давила" пострадала в результате попадания слезоточивого газа", — написал Папарони в своем микроблоге в Twitter . О пострадавших детях пока информации нет.

Также гранатами с газом был обстрелян колледж в городе Сан-Кристобаль штата Тачира. "Колледж "Дон Боско" атакован с помощью гранаты со слезоточивым газом, есть пострадавшие дети", — приводит портал Nacional заявление депутата Хуана Рекесенса.

Накануне глава района Чакао в венесуэльской столице Рамон Мучачо сообщил о десятках детей, пострадавших в результате распыления слезоточивого газа в детском саду министерства инфраструктуры. В начале мая гвардейцы уже применяли газ против обитателей и персонала приюта для детей и престарелых "Мой дом" в городе Маракайбо. Тогда вход в учреждение был закидан гранатами со слезоточивым газом, люди были эвакуированы. В здании приюта якобы пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро.

Между тем один из лидеров оппозиции Венесуэлы губернатор штата Миранда Энрике Каприлес обвинил власти в закупках в Китае военной техники вместо того, чтобы импортировать продукты питания и лекарства для нуждающегося населения.

"Такой импорт неприемлем, он включает в себя 150 бронемашин компании Norinco, которые должны быть доставлены в Каракас посредством сотрудничества в рамках смешанных комиссий, мы хотим публично заявить свое возмущение правительству Китая в связи с этой покупкой. Неприемлемо, что в самый сложный кризис с продуктами и медикаментами в истории Китай продает оборудование для подавления голодного народа", — приводит заявление Каприлеса портал Nacional.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших приближается к 70.