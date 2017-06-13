Карасин обсудил с послом Франции гуманитарную ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудил во вторник с послом Франции в Москве Жан-Морисом Рипером гуманитарную ситуацию в Донбассе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на Украине. Подтверждена безальтернативность полного выполнения Минских договоренностей как единственного согласованного сторонами конфликта пути к урегулированию. С российской стороны была выражена серьезная озабоченность усугубляющимися гуманитарными проблемами Донбасса, которые являются следствием объявленной Киевом блокады региона", — отмечается в сообщении МИД РФ.