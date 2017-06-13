В ДНР по подозрению в коррупции задержали замминистра доходов и сборов

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Первый заместитель министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Михайлов задержан по подозрению в получении взяток и превышении служебных полномочий, сообщили во вторник в министерстве доходов и сборов ДНР.

"Первый заместитель министра доходов и сборов ДНР Александр Михайлов отстранен от занимаемой им должности и находится под следствием. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупных масштабах и превышение служебных полномочий", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что он был задержан в понедельник вечером. В интересах следствия детали не разглашаются. В министерстве не исключают, что в деле могут возникнуть "и другие лица, причастные к коррупционным схемам".