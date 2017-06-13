На Украине сервисы Яндекса стали доступны через мобильные приложения

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Сервисы Яндекса, попавшие под санкции Киева, вновь стали доступны украинским пользователям через мобильные приложения, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, если заходить на ресурсы через мобильные приложения, то доступ открыт. При этом, как сообщили РИА Новости в колл-центрах трех крупнейших мобильных операторов Украины — компаний Киевстар, Lifecell и Vodafone, они не отменяли решение о блокировании ресурсов Яндекса.

"С нашей стороны отмены блокировки этих ресурсов не было, возможно, произошло обновление программного обеспечения разработчиком", — уточнили РИА Новости в колл-центре "Киевстара".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.