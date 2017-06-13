В Раде предложили ввести инспекторов по украинскому языку

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Очередной, уже четвертый, по счету законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" зарегистрирован в парламенте Украины. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В Раде также предлагают создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность Уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка и штрафовать за "публичное унижение или презрение" к нему.

В случае принятия этого документа автоматически будет отменен действующий закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Эксперты считают, что эта инициатива депутатов нарушает права человека и не способствуют разрешению конфликта в Донбассе. В то же время парламент может принять этот закон в угоду украинским националистам, чтобы удержать власть. Шансы на его принятие возрастают, так как среди авторов есть депутаты как из коалиции, так и оппозиции.

Доминирование украинского языка

Инициаторы законопроекта заявляют, что главной задачей документа является развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации", чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить национальную культуру, традиции, обычаи и историческую память украинской нации.

В случае принятия закон будет регулировать применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов.

Документом устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства страны — президента, премьера, членов кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов.

Законопроектом устанавливается обязательное использование украинского языка чиновниками во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Депутаты также намерены обязать сотрудников органов госвласти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Интернет-сайты, страницы в социальных сетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка также будет обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумом. Так, материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио и размещаются на носителях наружной рекламы, выполняются исключительно на государственном языке. На украинском языке должны будут печататься информационные плакаты политических партий, кандидатов на пост президента Украины, кандидатов в депутаты.

Согласно проекту, украинский язык прочнее укрепится не только в госорганах, но также в больницах и школах. Документ устанавливает, что образование во всех учебных заведениях страны осуществляется на государственном языке. Врачи и сотрудники сферы обслуживания также должны оказывать услуги на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Украинский язык, по замыслу депутатов, теперь будет доминировать в культурной и образовательной сфере. Все концерты и культурные массовые мероприятия будут проводиться на украинском языке — в частности, ведущие должны на концертах говорить на государственном языке либо должен быть обеспечен синхронный перевод. Согласно законопроекту, применение других языков во время культурных мероприятий разрешается в том случае, если это оправдано "художественным, творческим замыслом организатора мероприятия".

В Раде предлагают, чтобы все иностранные фильмы дублировались либо озвучивались на украинском языке. Наряду с государственным языком иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках.

"Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрами на украинском языке. Суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов в кинотеатре в месяц. Киноафиши и входные билеты для посещения кинотеатров выполняются на государственном языке", — говорится в тексте законопроекта.

Дублироваться также должны будут все телерадиопрограммы, если они транслируются не на украинском языке. Исключение предлагают сделать только для песен. При этом законопроектом допускается вещание на других языках для "удовлетворения потребностей национальных меньшинств либо иностранной аудитории". Однако суммарная продолжительность иностранных телерадиопрограмм не может превышать 10% от времени суточного вещания.

Согласно документу, все газеты и журналы должны издаваться на украинском языке или двух языках, один их которых украинский и составляет половину тиража. При этом украинская версия должна обязательно поступать в продажу наравне с остальными. Законопроектом предусматривается, что во всех точках продажи печатной продукции, газеты и журналы на украинском языке должны составлять не менее 50% от общего объема продукции. Эта же норма будет касаться книжных магазинов. А книгоиздателей в случае принятия закона, обяжут выдавать на украинском языке не менее 50% изданий в год.

Языковые инспекторы и штрафы

Одним из главных новшеств законопроекта является создание нового государственного органа — Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Комиссия будет заниматься разработкой и утверждением стандартов украинского языка.

Новый орган будет определять требования, методы и порядок проверки уровня владения государственным языком чиновниками и кандидатами на получение гражданства Украины, а также рассматривать жалобы о результатах экзамена на уровень владения украинским языком. По результатам экзаменов будет выдаваться специальный сертификат, который действует бессрочно. Например, его должен будет получить кандидат в президенты Украины.

Разрабатывать требования к уровню владения украинским языком и организовывать соответствующие экзамены будет специально созданный при комиссии Центр украинского языка. Первый экзамен, определяющий уровень владения украинским языком для граждан Украины будет бесплатным.

Авторы законопроекта также предлагают создать специальную должность Уполномоченного по защите государственного языка. При так называемом "языковом омбудсмене" будет работать служба из 27 языковых инспекторов, которые будут контролировать соблюдение стандартов государственного языка и применение украинского языка как государственного. Законом предоставляется право любому гражданину Украины обратиться к Уполномоченному с жалобой, по результатам рассмотрения которой может быть назначена языковая экспертиза либо языковая инспекция относительно несоблюдения стандартов украинского языка и нарушения норм данного закона.

В случае если Национальная комиссия зафиксирует нарушение языкового законодательства, в отношении нарушителей могут применяться штрафы в размере от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 гривен до 10200 гривен (от 130 долларов до 400 долларов).

При этом публичное унижение или презрение к украинскому языку приравнивается к противоправному действию, равнозначному надругательству над государственными символами Украины. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.

© Фото : РИА Новости Украина/Константин Гришин Митинг с участием воинов-добровольцев у здания Киевской городской администрации. 1 июня 2017 © Фото : РИА Новости Украина/Константин Гришин Митинг с участием воинов-добровольцев у здания Киевской городской администрации. 1 июня 2017

Перспективы принятия высоки

На данный момент в Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые предусматривают расширение сферы применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. На минувшей неделе глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявлял, что в парламенте приступили к работе над этими документами, чтобы уже в этом году принять один согласованный рамочный закон.

Депутаты не исключают, что последний вариант "языкового закона", авторами которого выступают почти 80 депутатов, имеет наибольшие шансы быть принятым. По словам одного из авторов документа, депутата от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, голосование в первом чтении может состояться до конца сессии, то есть до 14 июля. А окончательное второе чтение планируется до конца года.

В случае если закон будет принят, он ступит в силу через за два месяца со дня опубликования в официальной прессе за исключением ряда норм, на имплементацию которых понадобится от нескольких месяцев до двух лет.

То, что этот документ будет принят Радой, не исключают и во фракции "Оппозиционный блок".

"Что касается самой возможности принятия, я ничему не удивлюсь, потому что все что направлено на разрушение и на раскол, на деструктив, у этого состава парламента получается принимать хорошо. Что касается блага для людей, повышения их уровня жизни, возращения мира и территориальной целостности в стране — это не делается намеренно для того, чтобы держать страну в том состоянии, в котором она есть, так легче нынешней власти управлять", — сказал РИА Новости депутат фракции Николай Скорик.

По его словам, "Оппозиционный блок" не будет поддерживать этот законопроект, так как он направлен на дальнейший раскол страны.

"Я считаю, что языковые вопросы на сегодня полностью урегулированы, и украинскому языку как единственному государственному по конституции ничего не угрожает и созданы все условия для его нормального развития. Предложенный законопроект идет в разрез с 10 статьей конституции, которая гарантирует свободное использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Его принятие создаст дополнительные проблемы, в том числе в решении нашего конфликта в Донбассе", — считает депутат.

Языковая дискриминация



Украинские эксперты также предостерегают Раду от принятия заведомо конфликтных инициатив.

Глава общественной организации Центр "Свободы Слова" Елена Бондаренко считает, что этот законопроект идет в разрез с конституцией Украины, нарушает гражданские права, так как предполагает, что единственным языком, который будет использоваться во всех сферах жизни, будет украинский.

По ее словам, концепция языкового законопроекта воспитывает агрессию к любому другому языку, который может использоваться в общении. Бондаренко также считает, что в случае принятия данного законопроекта любой другой язык не будет защищен от так называемой языковой инспекции, "которая призвана ущемлять в правах любого гражданина".

"Учитывая, что в Украине двуобщинное общество и русскоязычная община является еще и большинством, то мы приходим к выводу, что на нынешний момент создается система диктата. Когда более агрессивное меньшинство диктует свои условия языковому большинству, ущемляя в правах", — считает Бондаренко. По ее мнению, парламент может принять данный законопроект в угоду украинским националистам, чтобы удержать власть.

По словам украинского эксперта и журналиста Владимир Скачко, предложенный законопроект не содержит механизма по его имплементации, "не говоря уже о том, что он должен содержать механизмы защиты от языковой дискриминации". Он считает, что на лицо "подлое циничное наглое и мерзкое использование языка для разобщения, а не для примирения".

"Как можно говорить о равноправии языков, когда уже сегодня звучат такие предложения как создание языковых комиссаров или инспекций, и лишение гражданства за незнание государственного языка? Мы можем ввести 100% квоты на язык, а Украина может прекратить свое существование по причине вымирания, скатывания во всеобщую гражданскую войну, махновщину по причине полного ее банкротства из-за неспособности выполнять свои обязательства. Единственный путь, который не рассматривался никогда, это нужно было создавать на украинском языке новые смыслы, отвечающие самым передовым чаяниям, либо создавать новые шедевры, которые хотелось бы читать не по принуждению и квоте, а по любви", — считает Скачко.