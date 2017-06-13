Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился во вторник с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Омаром Гобашем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Затрагивались актуальные вопросы ближневосточной проблематики с акцентом на пути преодоления существующих разногласий между рядом государств региона с учетом приоритетной задачи эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая поддержание активного политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.