Тиллерсон заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя возможное введение новых санкций против России, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой.

Тиллерсон отметил, что у Вашингтона и Москва сейчас "есть некоторые каналы, по которым мы начали говорить". В частности, он выделил усилия по Сирии и Украине. Госсекретарь подчеркнул, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой.

Так Тиллерсон прокомментировал вопрос одного из сенаторов, поддерживает ли он введение дополнительных санкций против РФ, которые подготовил комитет по иностранным делам сената США.