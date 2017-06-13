В Пентагоне назвали возможность сотрудничества с Россией очень скромной

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Вероятность сотрудничества между Москвой и Вашингтоном "очень скромная", если Россия "не изменит свое поведение", заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я думаю, в отношении поиска областей сотрудничества с Россией, ожидания очень скромные, покуда они не изменят свое поведение", — сказл Мэттис на слушаниях сенатского комитета по вооружениям.

По его словам, Россия остается главным противником США, и "ее действия должны иметь последствия" не только со стороны США, но и их союзников.