Чехия не намерена менять свою позицию по беженцам, заявил премьер-министр

ПРАГА, 13 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Чехия не намерена менять свою позицию по беженцам, несмотря на решение Еврокомиссии начать процедуру устранения нарушений в отношении Чехии, Польши и Венгрии в связи с их отказом принимать мигрантов, заявил во вторник журналистам чешский премьер Богуслав Соботка.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Мы готовы защищать позицию Чехии, надеюсь, что добьемся этого. Система (принудительного) распределения (беженцев по квотам) является побуждением для нелегальной миграции", — заявил Соботка, отметив, что не считает, что Чехии грозит какой-либо штраф из-за невыполнения квот по приему беженцев.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по всем странам ЕС. Против голосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Чехия, согласно квотам, должна была принять 2,6 тысячи беженцев, однако приняла всего 12 мигрантов и, как сообщил две недели назад глава МВД Чехии Милан Хованец, более их принимать не намерена в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Квоты не действуют, мигранты в странах, которые их принимают, не остаются, ЕС прячет голову в песок и не хочет принять реальность. Я по-прежнему надеюсь, что ЕС не будет выборочно наказывать тех, кто указывает на бессмысленность квот. Это была бы дорога в ад, которая катастрофически подорвала бы доверие людей в Чехии к Евросоюзу", — заявил в понедельник Хованец.

Согласно информации чешских СМИ, после сегодняшнего решения ЕК первым делом в Чехию, Польшу и Венгрию могут быть посланы официальные уведомления о допущенных с их стороны нарушениях. Если власти этих трех государств не изменят свою позицию, вся многоэтапная процедура может закончиться судом ЕС и вынесением денежного штрафа для каждой из стран.

Представители чешского правительства неоднократно заявляли о том, что считают гораздо более эффективным вместо квот предоставление финансовой и материальной помощи тем государствам и регионам, откуда направляются главные потоки беженцев, а также улучшение охраны шенгенских границ и направление полицейских для поддержки их коллег в тех странах, которые сталкиваются с наибольшим числом нелегальных мигрантов.