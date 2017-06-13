Посол США в Катаре подала в отставку, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол США в Катаре Дана Шелл Смит подала в отставку после того, как президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес страны Персидского залива, сообщает издание Hill.

Издание ссылается на заявление корреспондента телеканала CNBC Джона Харвуда. "Посол США в Катаре ушла в отставку спустя несколько дней после того, как Трамп вновь раскритиковал эту страну, что подорвало попытку Госдепартамента ослабить напряженность", — написал в своем микроблоге Twitter Харвуд.

US Ambassador to Qatar has resigned days after Trump renewed attacking the country, which undercut State Dept attempt to calm tensions — John Harwood (@JohnJHarwood) 13 июня 2017 г.

В пятницу 9 июня президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.