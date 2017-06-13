США ведут переговоры с КНДР по освобождению американских граждан

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США ведут переговоры с властями КНДР по освобождению задержанных американских граждан, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате.

"Мы продолжаем дискуссии с северокорейским режимом по освобождению других американцев, которые были задержаны", — сказал он.

Ранее госдеп США сообщил, что Северная Корея освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения. По словам Тиллерсона, Уормбиер сейчас направляется в США для воссоединения с семьей. Госсекретарь США заявил, что госдеп обеспечил освобождение американского студента по указанию президента Дональда Трампа.