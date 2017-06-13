СМИ: британские консерваторы и DUP договорились о коалиции в правительстве

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возглавляющая консервативную партию, и глава Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии Арлен Фостер достигли соглашения о коалиции в правительстве, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Мэй и Фостер во вторник провели переговоры, в ходе которых обсудили возможное сотрудничество партий.

По данным источника Би-би-си, у партий "не осталось вопросов, которые необходимо обсудить" и "соглашение в поддержку правительства Мэй уже достигнуто".

Телеканал Sky News также сообщил, что стороны в ходе встречи во вторник достигли "значительного прогресса".

В минувший четверг, 8 июня, в Великобритании прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции. DUP, которая выступает за более "мягкий" Brexit, получила на выборах 10 мандатов.