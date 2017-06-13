Катарский бизнесмен доставит в страну на самолетах четыре тысячи коров

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент катарской Power International Holding Мутаз Аль-Хайят (Moutaz Al Khayyat) намерен привезти в страну 4 тысячи коров на самолетах для возобновления поставок молока, пишет агентство Блумберг.

Коровы были приобретены в Австралии и США. Бизнесмен намерен перевезти их в Катар при помощи 60 самолетов. "Настало время работать для Катара", — приводит слова Аль-Хайята агентство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В результате разрыва дипотношений Катар остался без поставок ряда продовольственных товаров, в том числе молочных продуктов, отмечает агентство. Большая часть свежего молока и молочных продуктов для более чем одного миллиона жителей Дохи прибыла из Саудовской Аравии менее недели назад, однако этих объемов поставок для страны слишком мало, пишет агентство.

Мутаз Аль-Хайят, основным бизнесом которого является строительная фирма, также занимается сельским хозяйством — он владеет фермой в 50 километрах к северу от Дохи. На ферме производятся овечье молоко и мясо. Коров изначально планировалось переправить по морю, однако транспортировку решено было ускорить.

В результате ожидается, что производство свежего молока начнется к концу июня, а не к сентябрю. Предполагается, что объем производства покроет треть спроса на молочную продукцию Катара к середине июля, пишет агентство.