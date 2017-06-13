В КДНР освободили задержанного американского студента

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Северная Корея освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По словам Тиллерсона, Уормбиер сейчас направляется в США для воссоединения с семьей. Госсекретарь США заявил, что госдеп обеспечил освобождение американского студента по указанию президента Дональда Трампа.

"Тиллерсон сообщил, что госдепартамент продолжает обсуждать (освобождение) трех других задержанных американцев с Северной Кореей", — отмечает агентство.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Уормбиеру вынесли приговор в марте 2016 года после общественного признания в том, что он пытался украсть пропагандистский баннер.

Ранее агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводил по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.