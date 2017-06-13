В ЛНР обвинили силовиков в обстреле участка разведения сил

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в артиллерийском обстреле участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

"ВСУ (вооруженные силы Украины) проводят обстрелы из тяжелого вооружения уже и на участках разведения сторон (в районе Золотого — ред.). Данные факты зафиксированы и представителями миссии ОБСЕ", — заявил Марочко на брифинге.

Он уточнил, что представители миссии обнаружили свежую воронку на участке разведения сил в районе Золотого, которая, по данным наблюдателей, образовалась от разрыва 122-миллиметрового артиллерийского снаряда. "Одиннадцатого июня в подконтрольном ЛНР городе Первомайск (58 километров к западу от Луганска) члены патруля миссии обнаружили свежую воронку на южном крае участка разведения в районе Золотого, а именно на улице Бахмутского, примерно в 300 метрах к юго‑востоку от блокпоста ЛНР и в 1 метре югу от асфальтированной дороги", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Также зафиксированы обстрелы ВСУ из автоматического гранатомета станкового (АГС) и стрелкового оружия на участке разведения в районе Станица Луганская", — добавил Марочко.

Он подчеркнул, что при проведении обстрелов со стороны силовиков Народная милиция ЛНР фиксирует использование беспилотных летательных аппаратов на данных участках. "В очередной раз напоминаю, что все эти факты являются грубыми нарушениями договоренностей и ведут к эскалации конфликта в Донбассе", — заявил Марочко.