Президент Хорватии не считает политику НАТО в отношении России агрессивной

БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Загребе во вторник, что не считает Россию неприятелем и что сдерживающую политику НАТО в отношении РФ не стоит воспринимать как агрессивную.

В ходе визита в Хорватию глава Польши обсудил с хорватской коллегой двустороннее сотрудничество и взаимодействие государств в структурах НАТО. На встрече президенты отметили, что разделяют "общую обеспокоенность" за безопасность в балканском регионе и за его пределами.

"Мы не считаем Россию неприятелем и все, что делает НАТО, делается с целью сдерживания. Это не надо воспринимать как акт агрессии", — цитирует телеканал RTL Грабар-Китарович.

Ранее, выступая на конференции "Хорватия, которую мы хотим видеть" в конце мая президент республики заявила, что Россия является значительным игроком на международной сцене и государством, "с которым необходимо разговаривать об экономике и для решения глобальных вопросов безопасности и борьбы с терроризмом".

"Здесь, на территории юго-востока Европы, Россия — один из сильнейших игроков и один из гарантов мира, безопасности и стабильности в Боснии и Герцеговине и выполнения мирного Дейтонского соглашения", — подчеркнула Грабар-Китарович.