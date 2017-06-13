Европа запрещает паранджу: исламскую одежду снимут в Норвегии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Норвегии разработали законопроект, ограничивающий ношение никаба и паранджи — предметов одежды, закрывающих лица женщин: исламские наряды собираются полностью запретить в детских садах, школах и университетах, сделав нелегальными для всех работников сферы образования. Повод к изменению дресс-кода предоставило руководство местного исламского союза, нанявшее женщину в парандже на работу в отдел связей с общественностью. В последние месяцы борьба со строгой религиозной одеждой охватила страны ЕС и их ближайших соседей. До Норвегии в этом году никаб и паранджу запретили в Германии и Австрии, осенью прошлого года — в Болгарии; референдум о запрете паранджи может состояться в Швейцарии. В марте против права работников на ношение паранджи высказался Европейский суд по правам человека.

Викинги заглядывают за никаб



По словам министра образования страны Торбьерна Ро Исаксена, запрет нужен для того, чтобы облегчить общение между учителем и учениками. "Эта одежда мешает нормальной коммуникации, а та играет ключевую роль в процессе обучения", — считает чиновник. Выступая против учительниц в парандже, власти Норвегии имеют в виду исламские частные средние школы, в которых детей мигрантов учат арабскому языку и исламской культуре. Образование хотят привязать к общенациональному секулярному стандарту.

О намерении запретить паранджу для учителей и учеников власти Норвегии заявляют за три месяца до общенациональных выборов, назначенных на 11 сентября 2017 года. Возможно, близостью голосования объясняется тот факт, что наряду с правыми социал-демократическая оппозиция в парламенте намерена поддержать запрет. Таким образом, вытеснение паранджи из общественного пространства становится в Норвегии предметом всеобщего консенсуса.

Ранее Министерство внутренних дел Норвегии разрешило полицейским останавливать женщин в никабах или парандже. Однако до сих пор остается неясным, какое наказание будет введено за нарушение дресс-кода. В странах ЕС, где паранджа уже запрещена, действует одинаковый норматив: 150 евро штрафа. Законопроект, предложенный норвежскими властями (Норвегия не входит в Евросоюз), обходит стороной этот вопрос.

Европа снимает паранджу

Кампания по борьбе с паранджой в Европе — в значительной степени результат террористических актов, произошедших в Германии во второй половине 2016 года. Под воздействием этих событий канцлер ФРГ Ангела Меркель включила запрет слишком строгих исламских нарядов в программу своей Христианско-демократической партии. Как считает французский исламовед Жилль Кепель, в Германии долгое время преобладало мнение, что регламентация в сфере одежды способна спровоцировать исламских радикалов на совершение терактов. Массовое убийство, совершенное мигрантом из Туниса Анисом Амри в Берлине в декабре 2016 года, способствовало изменению этой точки зрения: терроризм пришел в Германию, несмотря на отсутствие в ней дресс-кода.

В январе 2017 года министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил пойти дальше, чем Ангела Меркель. Политик намерен запретить не только никаб и паранджу, но и хиджабы — платки, закрывающие волосы женщины, оставляя открытым лицо. Курц, председательствующий в консервативной "Народной партии", заручился поддержкой госсекретаря по вопросам разнообразия мусульманки Муны Дуздар. Однако против выступает президент страны Александр Ван дер Беллен, допускающий, что все женщины со временем наденут хиджабы в знак солидарности с мусульманками против исламофобии.

Дискуссии на высших этажах власти Австрии вылились в запрет только паранджи и никаба. Как и в случае с Норвегией, эту инициативу легко связать с выборами, которые состоятся в альпийской республике осенью 2017 года. Тогда же парламент выберут и граждане Германии.

© AP Photo / Christophe Ena Женщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени, недалеко от Парижа © AP Photo / Christophe Ena Женщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени, недалеко от Парижа

Светскость по-французски

Первой в Европейском союзе запрет на ношение сверхстрогих предметов одежды ввела в апреле 2011 года Франция. Установленный страной штраф в 150 евро не привел к полному исчезновению паранджи и никаба из публичного пространства и до сих пор критикуется отдельными группами левых. Попытки французских властей ввести новые запретительные меры — против хиджабов (к этому призывает экс-президент Николя Саркози) и исламских купальников буркини (точка зрения экс-премьера Мануэля Вальса) — приняты французским обществом не были.

По предложению Вальса, в 2016 году частные исламские средние школы подверглись усиленной проверке органами правопорядка. Некоторые из этих заведений обвинялись в пропаганде нетерпимости совершеннолетним. Позиция новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона по вопросам дресс-кода и предотвращению терроризма гораздо более уступчивая. Новых ограничений против исламского образа жизни Франция вводить не намерена.