Европа запрещает паранджу: исламскую одежду снимут в Норвегии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Норвегии разработали законопроект, ограничивающий ношение никаба и паранджи — предметов одежды, закрывающих лица женщин: исламские наряды собираются полностью запретить в детских садах, школах и университетах, сделав нелегальными для всех работников сферы образования. Повод к изменению дресс-кода предоставило руководство местного исламского союза, нанявшее женщину в парандже на работу в отдел связей с общественностью. В последние месяцы борьба со строгой религиозной одеждой охватила страны ЕС и их ближайших соседей. До Норвегии в этом году никаб и паранджу запретили в Германии и Австрии, осенью прошлого года — в Болгарии; референдум о запрете паранджи может состояться в Швейцарии. В марте против права работников на ношение паранджи высказался Европейский суд по правам человека.
Викинги заглядывают за никаб
О намерении запретить паранджу для учителей и учеников власти Норвегии заявляют за три месяца до общенациональных выборов, назначенных на 11 сентября 2017 года. Возможно, близостью голосования объясняется тот факт, что наряду с правыми социал-демократическая оппозиция в парламенте намерена поддержать запрет. Таким образом, вытеснение паранджи из общественного пространства становится в Норвегии предметом всеобщего консенсуса.
Ранее Министерство внутренних дел Норвегии разрешило полицейским останавливать женщин в никабах или парандже. Однако до сих пор остается неясным, какое наказание будет введено за нарушение дресс-кода. В странах ЕС, где паранджа уже запрещена, действует одинаковый норматив: 150 евро штрафа. Законопроект, предложенный норвежскими властями (Норвегия не входит в Евросоюз), обходит стороной этот вопрос.
Европа снимает паранджу
В январе 2017 года министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил пойти дальше, чем Ангела Меркель. Политик намерен запретить не только никаб и паранджу, но и хиджабы — платки, закрывающие волосы женщины, оставляя открытым лицо. Курц, председательствующий в консервативной "Народной партии", заручился поддержкой госсекретаря по вопросам разнообразия мусульманки Муны Дуздар. Однако против выступает президент страны Александр Ван дер Беллен, допускающий, что все женщины со временем наденут хиджабы в знак солидарности с мусульманками против исламофобии.
Дискуссии на высших этажах власти Австрии вылились в запрет только паранджи и никаба. Как и в случае с Норвегией, эту инициативу легко связать с выборами, которые состоятся в альпийской республике осенью 2017 года. Тогда же парламент выберут и граждане Германии.
Светскость по-французски
По предложению Вальса, в 2016 году частные исламские средние школы подверглись усиленной проверке органами правопорядка. Некоторые из этих заведений обвинялись в пропаганде нетерпимости совершеннолетним. Позиция новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона по вопросам дресс-кода и предотвращению терроризма гораздо более уступчивая. Новых ограничений против исламского образа жизни Франция вводить не намерена.