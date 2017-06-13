США
13.0613 июня17:46МСК
USD56.91-0.09
EUR63.77-0.01
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Европа запрещает паранджу: исламскую одежду снимут в Норвегии

17:4013.06.2017
0280
© AP Photo / Shakil AdilЖенщина в бурке. Архивное фотоЖенщина в бурке. Архивное фото
© AP Photo / Shakil Adil

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Норвегии разработали законопроект, ограничивающий ношение никаба и паранджи — предметов одежды, закрывающих лица женщин: исламские наряды собираются полностью запретить в детских садах, школах и университетах, сделав нелегальными для всех работников сферы образования. Повод к изменению дресс-кода предоставило руководство местного исламского союза, нанявшее женщину в парандже на работу в отдел связей с общественностью. В последние месяцы борьба со строгой религиозной одеждой охватила страны ЕС и их ближайших соседей. До Норвегии в этом году никаб и паранджу запретили в Германии и Австрии, осенью прошлого года — в Болгарии; референдум о запрете паранджи может состояться в Швейцарии. В марте против права работников на ношение паранджи высказался Европейский суд по правам человека.

Викинги заглядывают за никаб

Жители освобожденного правительственной армией района в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
СМИ: женщинам в освобожденной от ИГ* части Мосула запретили носить никаб
По словам министра образования страны Торбьерна Ро Исаксена, запрет нужен для того, чтобы облегчить общение между учителем и учениками. "Эта одежда мешает нормальной коммуникации, а та играет ключевую роль в процессе обучения", — считает чиновник. Выступая против учительниц в парандже, власти Норвегии имеют в виду исламские частные средние школы, в которых детей мигрантов учат арабскому языку и исламской культуре. Образование хотят привязать к общенациональному секулярному стандарту.

© AFP 2017 / Cem TurkelЖенщина в хиджабе
© AFP 2017 / Cem Turkel
Женщина в хиджабе

О намерении запретить паранджу для учителей и учеников власти Норвегии заявляют за три месяца до общенациональных выборов, назначенных на 11 сентября 2017 года. Возможно, близостью голосования объясняется тот факт, что наряду с правыми социал-демократическая оппозиция в парламенте намерена поддержать запрет. Таким образом, вытеснение паранджи из общественного пространства становится в Норвегии предметом всеобщего консенсуса.

Ранее Министерство внутренних дел Норвегии разрешило полицейским останавливать женщин в никабах или парандже. Однако до сих пор остается неясным, какое наказание будет введено за нарушение дресс-кода. В странах ЕС, где паранджа уже запрещена, действует одинаковый норматив: 150 евро штрафа. Законопроект, предложенный норвежскими властями (Норвегия не входит в Евросоюз), обходит стороной этот вопрос.

Европа снимает паранджу

Арабские женщины в хиджабах. Архивное фото
© Flickr / it is elisa
СМИ: учительницам в начальных школах Египта запретят носить никаб
Кампания по борьбе с паранджой в Европе — в значительной степени результат террористических актов, произошедших в Германии во второй половине 2016 года. Под воздействием этих событий канцлер ФРГ Ангела Меркель включила запрет слишком строгих исламских нарядов в программу своей Христианско-демократической партии. Как считает французский исламовед Жилль Кепель, в Германии долгое время преобладало мнение, что регламентация в сфере одежды способна спровоцировать исламских радикалов на совершение терактов. Массовое убийство, совершенное мигрантом из Туниса Анисом Амри в Берлине в декабре 2016 года, способствовало изменению этой точки зрения: терроризм пришел в Германию, несмотря на отсутствие в ней дресс-кода.

В январе 2017 года министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил пойти дальше, чем Ангела Меркель. Политик намерен запретить не только никаб и паранджу, но и хиджабы — платки, закрывающие волосы женщины, оставляя открытым лицо. Курц, председательствующий в  консервативной "Народной партии", заручился поддержкой госсекретаря по вопросам разнообразия мусульманки Муны Дуздар. Однако против выступает президент страны Александр Ван дер Беллен, допускающий, что все женщины со временем наденут хиджабы в знак солидарности с мусульманками против исламофобии.

Дискуссии на высших этажах власти Австрии вылились в запрет только паранджи и никаба. Как и в случае с Норвегией, эту инициативу легко связать с выборами, которые состоятся в альпийской республике осенью 2017 года. Тогда же парламент выберут и граждане Германии.

© AP Photo / Christophe EnaЖенщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени, недалеко от Парижа
© AP Photo / Christophe Ena
Женщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени, недалеко от Парижа

Светскость по-французски

Женщина в никабе. Архивное фото
© AP Photo / Fred Ernst, File
В Италии осудили мусульманку за отказ снять никаб в общественном месте
Первой в Европейском союзе запрет на ношение сверхстрогих предметов одежды ввела в апреле 2011 года Франция. Установленный страной штраф в 150 евро не привел к полному исчезновению паранджи и никаба из публичного пространства и до сих пор критикуется отдельными группами левых. Попытки французских властей ввести новые запретительные меры — против хиджабов (к этому призывает экс-президент Николя Саркози) и исламских купальников буркини (точка зрения экс-премьера Мануэля Вальса) — приняты французским обществом не были. 

По предложению Вальса, в 2016 году частные исламские средние школы подверглись усиленной проверке органами правопорядка. Некоторые из этих заведений обвинялись в пропаганде нетерпимости совершеннолетним. Позиция новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона по вопросам дресс-кода и предотвращению терроризма гораздо более уступчивая. Новых ограничений против исламского образа жизни Франция вводить не намерена.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена