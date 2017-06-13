Польша готова отстаивать в суде ЕС право не принимать беженцев

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Польша готова отстаивать в Суде Европейского союза свое право не принимать беженцев, заявил заместитель министра иностранных дел республики Конрад Шиманьский во вторник.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Польша готова к защите своих прав в Европейском суде", — цитирует Шиманьского агентство PAP.

При этом он считает, что действия Еврокомиссии могут усилить разногласия в Евросоюзе.

"Решение ЕК может нас отдалить от необходимого политического компромисса в вопросе миграционной политики и углубить разногласия в ЕС", — сказал замминистра.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.