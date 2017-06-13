ЕК запустила санкционную процедуру против Чехии, Польши и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, говорится в коммюнике ЕК.

ЕК отмечает, что в течение последних несколько месяцев она "неоднократно напоминала тем странам-членам, которые еще не приняли у себя ни одного человека или не пообещали принять их, сделать это".

"К сожалению, несмотря на неоднократные призывы, Чехия, Венгрия и Польша, нарушая законные обязательства, проистекающие из решений совета, и их обязательства перед Грецией, Италией и другими странами-членами, еще не предприняли необходимые действия. В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов", — говорится в заявлении.

Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о своих претензиях.

Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в Суд ЕС.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.