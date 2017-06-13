В ЛНР нашли в пруду крупный схрон оружия и боеприпасов

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник обнаружили в пруду более 21 тысячи единиц оружия и боеприпасов, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"В Алчевске в пруду в районе шлаковой горы и городского кладбища сотрудниками управления уголовного розыска МВД ЛНР, Алчевского ГОВД МВД ЛНР, а также водолазной службой МЧС ЛНР обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия для координации действий ведомств и организации поисковых работ немедленно выехал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, добавили в ведомстве.

"В результате тщательного обследования пруда водолазами-спасателями на поверхность подняты автомат Калашникова АК-74, карабин СКС, семь огнеметов, три реактивные противотанковые гранаты, подствольный гранатомет к автомату Калашникова АК-74, 84 ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, а также около десяти выстрелов ВОГ-25 и более 20 тысяч патронов различного калибра", — уточнили в МВД.

По данным ведомства, обследование пруда продолжается. "Работы усложняет значительная глубина водоема, местами достигающая 14 метров. Полицейскими предпринимаются меры к установлению владельцев тайника. Вопрос находится под личным контролем министра внутренних дел ЛНР", — заявили в ЦВО.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, почти 24 тысячи были ранены.